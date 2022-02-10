Москва, 10 февраля 2022, 15:24 — REGNUM Законопроект, направленный на повышение уровня социальной защиты инвалидов, внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Знак для инвалидов
Знак для инвалидов

Законопроект восстанавливает право инвалидов на получение автотранспортного средства именно как специального средства для передвижения.

Кроме того, инициатива устанавливает, что к техническим средствам реабилитации относятся также дополнительные приспособления к автотранспортным средствам, включая ручное управление для них.

По данным Минтруда за 2019 год федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы разработано индивидуальных программ реабилитации и (или) абилитации инвалидов с заключениями о наличии медицинских показаний для приобретения инвалидом транспортного средства для 50 392 человек (включая 17 233 при первичном освидетельствовании).

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