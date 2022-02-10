Москва, , 15:24 — REGNUM Законопроект, направленный на повышение уровня социальной защиты инвалидов, внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Знак для инвалидов

Законопроект восстанавливает право инвалидов на получение автотранспортного средства именно как специального средства для передвижения.

Кроме того, инициатива устанавливает, что к техническим средствам реабилитации относятся также дополнительные приспособления к автотранспортным средствам, включая ручное управление для них.

По данным Минтруда за 2019 год федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы разработано индивидуальных программ реабилитации и (или) абилитации инвалидов с заключениями о наличии медицинских показаний для приобретения инвалидом транспортного средства для 50 392 человек (включая 17 233 при первичном освидетельствовании).

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