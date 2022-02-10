Таллин, 10 февраля, 2022, 15:24 — ИА Регнум.

jackmac34 Эстония

Парламентарии России и Эстонии могут в ближайшее время провести совместное заседание на уровне комитетов по международным делам. Об этом председатель комиссии по международным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон сообщил гостелевидению страны ETV.

Комментируя итоги своего недавнего визита в Москву, эстонский политик сообщил, что парламентарии смогут обсудить вопрос ратификации договора о границе между странами.

Михкельсон подчеркнул, что такая встреча будет возможна только в случае снижения эскалации на границе Украины с Россией.

«Если Россия примет решение использовать военную силу против Украины, то понятно, что тогда мы будем говорить не только о пограничных договорах, но и о новых санкциях. В этом случае мы будем говорить об очень серьезной ситуации с безопасностью в Европе», — заявил Михкельсон.

По его словам, он довел это мнение до россиян, и российские коллеги услышали: «Хотя не они будут принимать решение. Только один человек в России принимает решение».