Афины , , 15:25 — REGNUM Рост доступных доходов домохозяйств в Греции в сочетании со значительным сокращением безработицы помогают ослабить давление на семейные бюджеты из-за растущей инфляции. Об этом заявил министр финансов страны Христос Стайкурас журналистам 8 февраля.

Христос Стайкурас Greek Government

Министр прокомментировал новости о том, что реальные доступные доходы греческих домохозяйств выросли на 4,7% в третьем квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, что является вторым по величине показателем роста в еврозоне и в шесть раз превышает средние темпы роста в Европе.

Стайкурас сказал, что эти данные, опубликованные Европейским центральным банком, совпадают с данными, недавно опубликованными Греческим статистическим управлением и Организацией экономического сотрудничества и развития, при этом последняя объявила, что реальный доход на душу населения греческих домохозяйств показал второй по величине годовой темп роста среди ее государств-членов.

В Европейском центральном банке заявили, что в Греции зафиксировано наибольшее процентное снижение уровня безработицы за последние четыре года среди стран еврозоны ‑ и Греция больше не является страной с самым высоким уровнем безработицы в Европе.

Эти позитивные события подтвердили, что экономическая политика правительства, предусматривающая постоянное снижение налогов и взносов на социальное страхование, а также сильную систему защиты граждан, способствовала как увеличению доступных доходов, так и сокращению безработицы, сказал министр финансов.