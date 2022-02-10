Москва, , 15:34 — REGNUM Процесс получения гражданства России иностранцами следует упростить. Об этом 10 февраля заявил председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский на пресс-конференции в столице, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению общественного деятеля, такие меры будут способствовать развитию России.

«Нужно упрощать получение российского гражданства. Не для того, чтобы по статистике иностранцев стало меньше, а потому что люди, которые хотят жить в Российской Федерации, адаптированные, должны получать российское гражданство, если они это хотят», — сказал Московский.

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