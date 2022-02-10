Москва, 10 февраля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Процесс получения гражданства России иностранцами следует упростить. Об этом 10 февраля заявил председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский на пресс-конференции в столице, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

По мнению общественного деятеля, такие меры будут способствовать развитию России.

«Нужно упрощать получение российского гражданства. Не для того, чтобы по статистике иностранцев стало меньше, а потому что люди, которые хотят жить в Российской Федерации, адаптированные, должны получать российское гражданство, если они это хотят», — сказал Московский.