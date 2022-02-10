Москва, 10 февраля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Российский ресторанный бизнес в 2022 году полон надежд и планов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области Светлана Нижегородова. Так она прокомментировала данные о том, что оборот ресторанного бизнеса РФ в 2021 году вырос на 23,5% с 2020 годом.

Ресторан

«В 2022 году ресторанный бизнес полон надежд и планов. Уже есть понимание, что не будет тотальных локдаунов, одновременно есть ощущение, что самый сложный и жёсткий период коронакризиса всё же пройден, — сказала Нижегородова. — Думаю, что в 2022 году мы увидим и восстановительный посткризисный рост оборотов, и реализацию многих новых проектов в отрасли. Но до сих пор есть очень серьезные сложности. Прежде всего это резкий и непрекращающийся рост себестоимости, затрат от сырья до тарифов монополий плюс высокая налоговая нагрузка и накопленные за кризис убытки. Но ожидания на 2022 год позитивные».

По словам Нижегородовой, основной урок, который преподала пандемия ресторанному бизнесу, заключается в том, что он, как никакой другой, подтвержден кризисам и ограничениям.

«А значит, надо быть в постоянной готовности. И здесь каждый ресторатор делает свои выводы — кто-то оптимизирует затраты, кто-то расширяет бизнес, кто-то задумался о том, что неплохо было бы иметь «финансовую подушку», — сказала она. — В 2022 ресторанной отрасли надо опасаться общеэкономических проблем. Это снижение платежеспособного спроса в совокупности с одновременным ростом затратной части. И как мы видим, опасения по поводу роста закупочных цен и затратной части — налоги, тарифы, маркировка, эквайринг — сейчас очень и очень реальны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в декабре рост ресторанного рынка ускорился до 17,4%.