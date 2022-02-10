Москва, , 15:21 — REGNUM В будущем в России продолжится тенденция роста спроса на кредитные карты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Елена Мешкова. Так она прокомментировала итоги исследования, которое показало, что в РФ вырос спрос на кредитные карты.

Кредитны карты Visa и Mastercard Maxpayne473

«Эта информация подтверждается данными Национального бюро кредитных историй. В декабре 2021 года банки выдали на 15,5% кредитных карт больше, чем в предыдущем месяце, и на 34,1% больше, чем в декабре 2020 года, — сказала она. — Вместе с тем, средний размер выданных кредитов сокращается в среднем на 8−10% относительно декабря прошлого года. Так, в Москве он сократился с 506 тыс. до 451 тыс., что связано в первую очередь с требованиями Банка России о соблюдении коэффициента долговой нагрузки при принятии решения о выдаче кредита. Однако мы полагаем, что тенденция к росту спроса на кредитные карты будет сохраниться в будущем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ирина Ларионова объяснила, с каким мировым трендом коррелирует в РФ изменение спроса на кредитные карты.

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