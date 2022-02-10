Москва, , 15:21 — REGNUM Москва строит и развивает отношения с Пекином на основе взаимного уважения. Об этом 10 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Флаги России и Китая Mil.ru

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Глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что во время встречи по просьбе британского министра рассказал об отношениях России с Китаем.

«И рассказал о том, как мы выстраиваем наши связи с Китайской Народной Республикой и по двухсторонним каналам, и в рамках региональных и многосторонних структур исключительно на основе взаимного уважения, на основе баланса интересов, равноправия, без какого-либо подхода, который основывается на логике «ведущий и ведомый», каковой мы наблюдаем, в частности, в Североатлантическом альянсе», — подчеркнул Лавров.

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине 4 февраля заявил, что на Китай и Россию опирается мир, сплачиваясь в преодолении кризисов и защите равенства. По его словам, оба государства активно участвуют в реформировании системы глобального управления. Их совместными усилиями проводится в жизнь подлинная многосторонность.

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