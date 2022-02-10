Москва, , 15:20 — REGNUM Тот факт, что в РФ спрос на кредитные карты чаще предъявляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, является общемировым трендом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финуниверситета при правительстве РФ Ирина Ларионова. Так она прокомментировала итоги соответствующего исследования.

Банковские карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Традиционно потребность в дополнительных денежных средствах испытывают в большей мере молодые жители. Люди старшего возраста, как правило, имеют сбережения и не нуждаются в крупных покупках, — сказала Ларионова. — Кроме того, люди старшего поколения обращают внимание на стоимость такого кредита, в отличие от молодых. Это общемировой тренд. Банки расширяют кредитование в одном сегменте клиентов за счет средств, привлеченных в другом сегменте, то есть выдают кредит молодым жителям за счет средств, привлеченных от старшего поколения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Светлана Зубкова назвала обстоятельства, которые привели в РФ к росту спроса на кредитные карты.

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