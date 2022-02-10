Вашингтон, 10 февраля, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Американские актёры Эдриен Броуди и Крис Эванс примут участие в съёмках фильма Ghosted. Информацию об этом предоставило издание «Афиша Daily» 10 февраля.

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Известно, что режиссёром будущего экшена-фильма станет Декстер Флетчер. Съёмки картины начнутся в ближайшее время.

Напомним, что за свою карьеру Эдриен Броуди снялся в более чем 40 фильмах. Фильмография Криса Эванса насчитывает аналогичное количество кинокартин.