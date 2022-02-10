Москва, 10 февраля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Одна из причин того, что в РФ вырос спрос на кредитные карты, связана с желанием граждан в период роста инфляции реализовать свои отложенные потребности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финуниверситета при правительстве РФ Светлана Зубкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Банковские карты

«Рост спроса на кредитные карты, потребительский кредит обусловлен несколькими обстоятельствами: удобством получения кредита, недостатком собственных средств для приобретения товаров и услуг, потребностью в дополнительных денежных средствах у определённой категории граждан, — сказала она. — Повышение спроса на кредитные карты связано также с желанием граждан в период роста инфляции и цен реализовать свои отложенные потребности. Это желание подкрепляется предложением банков привлекательных условий — льготным беспроцентным периодом 90−120 дней».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что РФ может столкнуться с падением спроса на кредитные карты.