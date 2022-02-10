Москва, 10 февраля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Если РФ отключат от SWIFT, то на какое-то время это приведет к замедлению проведения платежей и различным неудобствам, однако решение этой проблемы существует. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Игорь Лукасевич.

Swift.com Логотип платёжной системы SWIFT

«В случае отключения РФ от SWIFT у зарубежных банков возникнут проблемы взаимодействия с российскими партнерами. Например, как будут осуществляться расчеты за нефть и газ, металлы, поставки других продуктов российского экспорта? Существуют и другие проблемы, как технического, так и экономического и даже политического характера. Кроме того, очевидно, что такая крайняя мера приведет к созданию и использованию альтернативных систем. Например, Банком России уже разработана своя система СПФС (система передачи финансовых сообщений)», — сказал Лукасевич.

При этом он уточнил, что не следует преуменьшать роль системы SWIFT в финансовом мире.

«Однако, по сути, это система обмена банковскими сообщениями, а не платежами, — сказал Лукасевич. — Технически расчеты могут осуществляться без использования SWIFT, более того, современные платежные системы позволяют это сделать гораздо эффективнее. В настоящее время в мире существуют альтернативные системы, например, такие как китайская CIPS и другие. Целый ряд стран уже длительное время обходятся без SWIFT. Конечно, на какое-то время это приведет к замедлению проведения платежей и различным неудобствам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что какие-либо угрозы отключения системы SWIFT только подстегнут развитие альтернативных цифровых систем.