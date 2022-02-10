Москва, 10 февраля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Борьба вокруг «Северного потока-2» — это вовсе не борьба за рынок для американского СПГ. Об этом 10 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Gazprom.ru Строительство «Северного потока — 2»

«Разговоры о необходимости избавиться от энергетической зависимости от России, сохранить доходы Киева от транзита газа — не более, чем прикрытие истинных причин борьбы между США и Германией», — заявил эксперт.

Отсутствие действующего «Северного потока-2» не мешает России занимать ключевое место на рынке ЕС, напомнил политолог.

Ввод в действие «Северного потока-2» лишь частично изменит маршрут, но не количество поставок. Поэтому ни о какой «расчистке рынка для американского СПГ» не может быть речи, заключил Шишкин.