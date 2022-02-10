Москва, 10 февраля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Легализуя оборот криптовалют, власти РФ смогут противодействовать финансированию терроризма и криминальных структур. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Игорь Лукасевич. Так он прокомментировал решение властей РФ утвердить концепцию легализации оборота криптовалют.

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«Криптовалюты — объективная реальность, независимо от отношения к ним того или иного физлица, компании или государства. Согласно недавней оценке Bloomberg, жители РФ владеют криптовалютой на сумму свыше 200 млрд долларов США, что составляет 12% общей капитализации этого рынка. Цивилизованное, в рамках законодательства обращение криптовалют намного лучше их полулегального, «подпольного» существования, — сказал Лукасевич. — Граждане смогут осуществлять операции с криптовалютами легально, что существенно снизит риски покупки и владения, ограничит действия мошенников. Государство сможет осуществлять необходимый контроль, противодействовать финансированию терроризма и криминальных структур».

При этом он призвал не забывать, что пока речь идет только о концепции, а не законе или конкретном механизме.

«Пока не ясно, каковы будут конкретные механизмы вывода средств, например, как будет осуществляться взаимодействие российских банков с зарубежными криптобиржами. Возникают также определенные проблемы с уже имеющимися владельцами криптовалют и анонимными счетами/кошельками. Каким образом будет осуществляться деление на «квалов» и «неквалов» (квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — прим. ИА REGNUM)?» — сказал Лукасевич.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента банковского дела и финансовых рынков финансового факультета финансового университета при правительстве РФ Марина Абрамова заявила, что реализация в РФ правительственной концепции легализации оборота криптовалют позволит снизить ряд очень существенных рисков.