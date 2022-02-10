Салехард, 10 февраля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 10 февраля за сутки госпитализировано 99 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 721 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

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Выздоровели за сутки 728 ямальцев. Заразились коронавирусом 2532 человека — на 1451 человек больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 96 вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 10 февраля зарегистрировано 93 207 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 67 321 человек, 996 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).