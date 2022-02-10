Москва, 10 февраля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. По оценке Минэкономразвития, в 2021 году рост ВВП составил 4,6%, но рост экономики в 2022 году может замедлиться, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Индекс физического объема выпуска по базовым видам деятельности ускорил рост в годовом выражении по сравнению с 3Q21 за счет преодоления спада в сельском хозяйстве, ускорения роста в промпроизводстве и строительстве, однако замедлились темпы роста в потребительском секторе (впрочем, в декабре рост оборота розничной торговли ускорился, превысив ожидания рынка).

По итогам года лишь сельское хозяйство показало небольшой спад по отношению к прошлому году. По сравнению с «доковидным» уровнем 2019 годом, в 2021 году значительный рост показали обрабатывающая промышленность, потребление непродовольственных товаров, строительство.

В то же время добывающая промышленность, оборот предприятий общественного питания еще не вернулся к уровню 2019 г., а потребление платных услуг лишь немного превысило этот уровень.

Эти тенденции связаны с последствиями сокращения добычи нефти РФ по соглашению ОПЕК+, влиянием эпидемической ситуации и «антиковидных» ограничений.

Уровень безработицы остается на историческом минимуме, что, по мнению ЦБ, является проинфляционным фактором.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в прошлом году показали максимальный рост с 2013 г. (+3,1%) и превысили «доковидный» уровень на 1%, однако все еще на 6,4% ниже уровня 2013 г.

Впрочем, в 4Q на фоне исчерпания эффектов от разовых социальных выплат 3Q (700 млрд руб.), завершения активного восстановительного роста экономики и рекордной с 2016 г. инфляции рост реальных располагаемых доходов замедлился до 0,5%.

В 2022 году, скорее всего, внешний спрос будет оказывать поддержку росту экономики, однако рост внутреннего спроса может значительно замедлиться за счет эффекта от ужесточения денежно-кредитной политики Банка России и бюджетной консолидации, дополнительные риски связаны с возможным ужесточением санкционного режима.

По оценкам экспертов, рост экономики в 2022 году замедлится до 2,2−2,4% (консенсус-прогноз Bloomberg — 2,6%)», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке Минэкономразвития, в 2021 г. рост ВВП составил 4,6% (выше прогноза ЦБ 4−4,5% и прежней оценки главы Минэкономразвития 4,4−4,5%). Первая оценка Росстата будет опубликована 18 февраля.

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