Москва, 10 февраля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что прямого диалога с республиками Донбасса не будет, потому что таковой якобы не предусмотрен Минскими соглашениями, являются искусством Йозефа Геббельса в плане пропаганды, а может даже и превосходят его. Об этом 10 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс.

Mid.ru Сергей Лавров

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

«Министр иностранных дел (Украины Дмитрий) Кулеба прямо заявил, что никакого прямого диалога с Донецком и Луганском не будет, поскольку такой диалог в Минских договоренностях не предусмотрен. Это, понимаете, уже точно совершенно школа Геббельса, а может даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха», — сказал он.

Также глава российского МИД уточнил, что так откровенно лгать, отвергая при этом записанное и одобренное Совбезом ООН и не беспокоясь при этом, что его одернут Лондон, Париж, Берлин или Вашингтон, это «положение достаточно комфортное для демагогов, которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать минские договоренности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются обмануть Россию в своих обязательствах по принципам неделимости безопасности, согласованным ранее в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).