Москва, 10 февраля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Россия и Казахстан являются соседними странами, что необходимо учитывать, вы выстраивании отношений Москвы и Нур-Султана. Об 10 февраля заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«У нас самая протяжённая сухопутная граница в мире и, кроме дружбы и сотрудничества, других взаимоотношений между нашими странами просто быть не может», — сказал Токаев.

Он отметил, что прибыл в Москву для подписания ряда стратегических соглашений по целому ряду вопросов. Глава Казахстана также поблагодарил Россию за миротворцев, которые прибыли в республику, чтобы поддержать во время январских массовых беспорядков.

Путин также выразил надежду, что Москва и Нур-Султан продолжат реализовывать «потенциал взаимодействия». Он также отметил, что Россия является самым крупным торгово-эконмическим партнёром Казахстана.