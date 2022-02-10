Джакарта, 10 февраля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что подготовило специальный план для граждан Индонезии на Украине в случае продолжения эскалации, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Мы должны предвидеть различного рода ситуации, которые могут возникнуть», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Министерство иностранных дел Индонезии в сотрудничестве с посольством Индонезии в Киеве, посольством Индонезии в Варшаве, посольством Индонезии в Москве разработало план действий в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, на территории Украины проживает 145 граждан Индонезии. По данным МИД, все граждане Индонезии находятся в безопасности и добром здравии.