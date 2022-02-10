Санкт-Петербург, 10 февраля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех сотрудников частной компании, которая не выполнила зимнюю уборку придомовых территорий Василеостровского района, хотя власти им за заплатили за выполнение этой работы. О поступлении ходатайств 10 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег во дворах

Как полагает следствие, с 29 ноября 2021 года по 30 января 2022 года Анна Орехова, Дмитрий Нестеренко, Алексей Веселовзоров и Иван Макарчук решили похитить бюджетные деньги, выделенные компании ООО «Логиком» на ручную уборку придомовых территорий Василеостровского района, хотя возможности исполнить взятые на себя обязательства они не могли.

Таким образом, по данным следствия, эти лица похитили из городского бюджета более 1 млн рублей, что расценивается как мошенничество в особо крупном размере.

«Суд продлил всем фигурантам срок задержания на 72 часа», — уточнили в ОПС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по результатам проверки, организованной городской прокуратурой, прошли обыски по 60 адресам в разных районах города. Было возбуждено 19 уголовных дел по факту плохой уборки улиц и задержаны шесть человек из Василеостровского и Адмиралтейского районов из числа глав управляющих компаний, задействованных в уборке городских улиц и придомовых территорий.

Кроме того, начальник отдела закупок Красносельского района Санкт-Петербурга подозревается в получении взятки в 1 млн рублей за содействие коммерческим организациям при заключении контрактов на уборку внутриквартальных территорий от снега.