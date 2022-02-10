Стокгольм, , 15:29 — REGNUM Страны Евросоюза в координации с НАТО подготовили решительный ответ на письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по гарантиям безопасности. Об этом глава МИД Швеции Анн Линде написала в своём микроблоге в Twitter.

Анн Линде (сс) World Trade Organization

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В конце января, как сообщало ИА REGNUM, Лавров направил своим коллегам в Швейцарии, странах ЕС и НАТО письмо с просьбой объяснить, как власти этих стран намерены на практике выполнять обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, или сообщить, почему они не будут это делать.

«Решительный и единый ответ ЕС в координации с НАТО на российское письмо по европейской безопасности», — подчеркнула Линде.

Она добавила, что в Европе по-прежнему твёрдо привержены порядку безопасности, основанному на международном праве. Европа станет более безопасной после того, как страны выполнят договорённости, к которым пришли.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ответил на письмо Лаврова от имени всех стран содружества. Он отметил, что Брюссель снова призвал Россию «к деэскалации и сворачиванию военного наращивания» вблизи Украины и в Белоруссии.

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