Балаково, Саратовская область, 10 февраля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В городе Балаково по факту гибели 58-летнего рабочего организована доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

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Утром 10 февраля на складе организации, специализирующейся на производстве минеральных удобрений, двое рабочих проводили ремонт погрузчика. Мужчины подняли и зафиксировали погрузчик в приподнятом положении, установив его на металлическую подставку. После этого один из рабочих подлез под машину для ее ремонта, но в это время погрузчик упал с удерживающей конструкции и придавил мужчину к бетонному покрытию. Прибывшие медики лишь констатировали его смерть.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года 62-летний сотрудник предприятия в Удмуртии погиб, получив производственную травму.

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В конце декабря 2021 года в колхозе им. Гурьянова села Тарутино Жуковского района Калужской области два работника колхоза при ремонте погрузчика были придавлены его стрелой.

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