Москва, 10 февраля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Американцы сошлись с немцами в отчаянной схватке. Об этом 10 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Harald Hoyer «Северный поток — 2»

«США и ФРГ не просто «разошлись» по вопросу СП-2, они сцепились в отчаянной подковёрной схватке», — заявил эксперт.

По мнению политолога, на кону стоит будущее Германии. Для Берлина отказ от проекта «Северный поток-2» будет означать сохранение статуса вассала США, а также удар по курсу на превращение ЕС во главе с Германией в самостоятельный центр геополитической силы.

Напомним, что в Вашингтоне прошли переговоры немецкого канцлера Олафа Шольца и президента США Джо Байдена.