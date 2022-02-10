Красноярск, , 15:08 — REGNUM В Красноярском крае министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов заявил о том, что нужно «ограмотнять» население.

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщениям местных массмедиа, это заявление он сделал, выступая на сессии краевого Законодательного собрания.

«Надо вместе как бы… При выдаче грантов надо «ограмотнять» население. Вот то, что мы вносим с вами, это как раз к этому и приведёт. Важно, чтобы они грамотно составляли документы и следили за «целёвкой» использования вот этих грантов», — сказал министр.

В сибирских телеграм-каналах эту цитату уже назвали «цитатой дня». Шорохову же посоветовали пойти в министры образования.

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