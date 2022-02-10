Красноярск, 10 февраля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В Красноярском крае министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов заявил о том, что нужно «ограмотнять» население.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

По сообщениям местных массмедиа, это заявление он сделал, выступая на сессии краевого Законодательного собрания.

«Надо вместе как бы… При выдаче грантов надо «ограмотнять» население. Вот то, что мы вносим с вами, это как раз к этому и приведёт. Важно, чтобы они грамотно составляли документы и следили за «целёвкой» использования вот этих грантов», — сказал министр.

В сибирских телеграм-каналах эту цитату уже назвали «цитатой дня». Шорохову же посоветовали пойти в министры образования.

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