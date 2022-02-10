Москва, 10 февраля 2022, 15:07 — REGNUM В последние годы приток российских граждан на фондовый рынок резко возрос из-за снижения доходности главного инструмента сбережения жителей России — банковских депозитов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФНС, в 2021 году российская бюджетная система благодаря повышенному налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% собрала 636,4 млрд рублей.
Читайте также: Абсолютно логичное развитие налоговой системы: о ставке НДФЛ в 15%