Москва, , 15:07 — REGNUM В последние годы приток российских граждан на фондовый рынок резко возрос из-за снижения доходности главного инструмента сбережения жителей России — банковских депозитов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Фондовые рынки Иван Шилов © ИА REGNUM

«Однако сейчас наблюдаеся рост их доходности. На этом фоне увеличение налоговой нагрузки и сбор повышенного налога с российских граждан, годовой доход которых превышает 5 млн руб., может усилить отток средств населения с брокерских счетов.

Такая тенденция вполне может проявиться в снижении фондовых индексов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФНС, в 2021 году российская бюджетная система благодаря повышенному налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% собрала 636,4 млрд рублей.

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