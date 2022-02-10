Москва, 10 февраля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В последние годы приток российских граждан на фондовый рынок резко возрос из-за снижения доходности главного инструмента сбережения жителей России — банковских депозитов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

«Однако сейчас наблюдаеся рост их доходности. На этом фоне увеличение налоговой нагрузки и сбор повышенного налога с российских граждан, годовой доход которых превышает 5 млн руб., может усилить отток средств населения с брокерских счетов.

Такая тенденция вполне может проявиться в снижении фондовых индексов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФНС, в 2021 году российская бюджетная система благодаря повышенному налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% собрала 636,4 млрд рублей.

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