Мадрид, 10 февраля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Представитель левой партии Unidas Podemos в Конгрессе депутатов Испании Пабло Эченике заявил, что слова президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора направлены против делового сектора. Соответствующее заявление политик сделал в интервью RTVE.

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«У него проблема не с Испанией, а с определенными компаниями, которые выступают против его стратегии создания государственной системы электроснабжения», — сказал Эченике.

По его словам, следовало бы выйти за рамки заголовков о словах мексиканского лидера, поскольку его высказывания указывают не на проблему с Испанией, а скорее на проблему с определенными компаниями.

Эченике подчеркнул, что Обрадор стремится создать государственную энергетическую систему, чтобы снизить счета за электричество. По его словам, испанские левые пытаются сделать то же самое, поскольку цены за электричество в Испании в последние месяцы резко выросли.

По мнению политика, деятельность в Мексике таких фирм, как Repsol или Iberdrola, не коррелирует с подобными планами Обрадора: «У президента Мексики проблема с этим, а не с Испанией, которая, очевидно, является союзником и братской страной Мексики».