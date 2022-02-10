Ростов-на-Дону, 10 февраля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону власти продолжают расселят жильцов аварийного дома в переулке Кривошлыковском, а спасатели — укреплять лестничные марши, этажные и межэтажные перекрытия. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Gkhgroup.ru Аварийное жилье

В настоящее время из аварийного дома в микрорайон Суворовсий переехали 19 семей. Регулярно проводится поквартирный обход. Решается вопрос с отключением электроэнергии и газа в опустевших квартирах.

«В настоящее время прорабатывается вопрос об освобождении от коммунальных платежей на Кривошлыковском, 4 эвакуировавшихся жителей. Соответствующая работа проводится с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями», — отметил ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

ИА REGNUM сообщало, что жильцы аварийного дома, расположенного в переулке Кривошлыковском в Ростове-на-Дону, просят президента РФ Владимира Путина о помощи. Люди разместили на стенах здания баннеры с призывом разобраться в непростой ситуации, в которой они оказались. Так, в доме из-за его состоянии в январе 2022 года был объявлен режим ЧС. С 1 февраля городские власти начали эвакуацию жильцов в отдалённый микрорайон Суворовский. Однако часть семей выступает категорически против переезда.