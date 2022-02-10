Москва, , 15:06 — REGNUM Миграционная ситуация в России не становится более напряженной. Об этом 10 февраля заявил депутат Государственной думы РФ Артем Кирьянов («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Парламентарий также опроверг заявления о том, что в последнее время происходит эскалация конфликтов с участием иностранных граждан, прибывших на работу в Россию.

«В общем-то мы можем, наверное, если хорошо постараться, некоторым ведомствам посмотреть, какие заработки, какие деньги уходят из России. а какие деньги остаются от того, что мигранты зарабатывают. Не следует поддаваться каким-то таким настроениям и говорить, что сегодняшняя миграционная ситуация более напряженная или идет эскалация конфликтов. Такого нет», — сказал Кирьянов.

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