Орел, , 15:02 — REGNUM Запрет на работу предприятий общественного питания и ночных клубов с 23:00 до 06:00 продлён на территории Орловской области до 17 февраля, сообщили в пресс-службе облправительства по результатам заседания регионального оперативного штаба 10 февраля.

Пункт общепита Галина Брусницына © ИА REGNUM

«В регионе наблюдаются высокие показатели заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппа, а также широкое распространение высококонтагиозного штамма коронавируса «Омикрон», — объяснили запрет в облправительстве.

Работать после 23:00 предприятия общественного питания могут, но только на вынос или доставку. При этом запрет не распространяется на оказание услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Орловской области за неделю зафиксирован рост ковид-заболеваемости на 86%.