Москва, , 15:00 — REGNUM Западные страны пытаются обмануть Россию в своих обязательствах по принципам неделимости безопасности, согласованным ранее в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 10 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс.

Сергей Лавров Kremlin.ru

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Как отметил глава МИД РФ, в настоящее время представители Запада «как под копирку» повторяют термин «деэскалация», применяя его в любом контексте в отношении России и при этом требует от Москвы провести соответствующую «деэскалацию» и говоря о пути дипломатии.

«Мы целиком за дипломатию. Мы выбирали дипломатию все эти годы и по-прежнему хотим опираться на дипломатию», — сказал он.

При этом Лавров указал на то, что Стамбульская хартия европейской безопасности 1999 года и Декларация Астаны 2010 года являются продуктами дипломатии на высшем уровне.

Также он уточнил, что дестабилизирующим фактором на этом треке является позиция западных стран.

«Нас обманывали не один раз уже после того, как объединялась Германия. Сейчас нас пытаются обмануть и с теми обязательствами, которые мы все согласовали и которые мы активнейшим образом приветствовали в рамках ОБСЕ о неделимости безопасности <…> Есть пакет, который согласован, и из него выдирается только право на альянс, а обязанность не ущемлять безопасность другого просто игнорируется», — добавил глава российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет угрожать никому, наоборот, угрожают ей.