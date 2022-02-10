Москва, , 15:00 — REGNUM Введение в России 15%-ной ставки НДФЛ явилось абсолютно логичным развитием современной налоговой системы, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ. налоговый консультант, д .э. н Дмитрий Ряховский.

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«Заслуживает внимания тщательная проработка принятого закона, который затрагивает реально обеспеченных граждан, для которых несущественный рост налоговой нагрузки не повлияет глобально на их финансовое благополучие.

В то же самое время регионы получат дополнительные денежные средства и стимул в части создания условий для переезда в их регион граждан, имеющих высокие доходы.

Мнение Минфина в части сохранения моратория на дальнейшее повышение ставок в 2022—2024 гг. абсолютно логичным.

Данное время позволит не только сформировать опыт налогового администрирования данных доходов, но и разработать дальнейшие шаги по применению повышенных налоговых ставок в части определения видов доходов, получаемых физическими лицами, которые будут также облагаться по повышенным ставкам.

С 2025 года следует ожидать роста налоговых ставок по НДФЛ», — высказал предположение налоговый консультант.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году российская бюджетная система благодаря повышенному налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% собрала 636,4 млрд рублей, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС).

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