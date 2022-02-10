Нижний Новгород, 10 февраля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Суд приговорил 176 жителей Нижегородской области, которые после возвращения из заграничных поездок не внесли на портал госуслуг результаты своих ПЦР-тестов на коронавирус, к выплате более 1,4 млн рублей штрафов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

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Также стало известно, что в нарушении этих требований уличили в общей сложности 519 нижегородцев. Каждому из них грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей. А если они заразят других людей, то размер штрафа вырастет до 150 тысяч — 300 тысяч рублей.

Напомним, что вернувшиеся из-за других стран граждане России должны сдать ПЦР-тест на COVID-19 не позднее, чем через три дня после приезда из-за рубежа. До получения результатов анализов они обязаны соблюдать самоизоляцию. Также им необходимо в течение четырех суток внести данные о результате ПЦР-теста на сайт Единого портала государственных и муниципальных услуг.