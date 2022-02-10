Москва, , 15:04 — REGNUM Казахстану придётся приложить усилия, чтобы восстановить потери от январских протестов, но страна уверенно стоит на ногах благодаря президенту Касым-Жомарту Токаеву. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 10 февраля на переговорах с Токаевым в Москве.

Президент России Владимир Путин с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Kremlin.ru

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«Знаю, что придется немало теперь усилий приложить для того, чтобы восстановить все, что было потеряно в ходе этих событий. Но Казахстан тем не менее уверенно и твердо стоит на ногах благодаря вашим усилиям, вашему руководству, развивается активно», — подчеркнул Путин, обращаясь к казахстанскому коллеге.

Как сообщало ИА REGNUM, Токаев рассказал Путину, что в январе этого года международные террористы пытались спровоцировать в Казахстане государственный переворот. Расследование тех событий продолжается.

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