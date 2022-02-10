Ульяновск, , 14:56 — REGNUM В Ульяновской области произошло частичное повреждение крыши в многоквартирном доме в посёлке Карсун. В настоящее время организуются ремонтные работы, сообщает управление МЧС.

Чистка крыш Дарья Драй © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что информация о происшествии в Карсунском районе поступила 10 февраля в 14:30 (местное время). Спасатели сообщают, что в трёхэтажном жилом доме в рабочем посёлке Карсун частично повреждена кровля на площади 50 кв. метров.

«Пострадавших и погибших нет, повреждения потолочных перекрытий нет, [жильцы] останутся проживать в доме», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели также добавляют, что дом не признан аварийным.

В настоящее время организован подвоз строительных материалов и техники. Уточняется, что ремонтные работы планируется завершить 10 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля из-за аварийного отключения воздушной линии без электричества остались три села в Майнском районе, в которых проживают 699 человек. Электроснабжение восстановили в тот же день.

Подробнее: В Ульяновской области более 230 домов оставались без электричества