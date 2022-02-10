Самарканд, Узбекистан, 10 февраля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Самарканд, по традиции, посетил мавзолей великого собирателя хадисов Имама Бухари. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Глава государства ознакомился с проводимой в комплексе строительной работой. Здесь возводятся мечеть на 10 тысяч человек, четыре минарета и террасы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что после реконструкции, по правую сторону от мавзолея организуется подземная галерея, откуда паломники смогут увидеть могилу ученого. Мавзолей будет украшен резьбой и каллиграфическими надписями, на стенах будут в старинном стиле написаны суры из Корана и хадисы.

«Президент дал указания по качественному строительству этих объектов, созданию современных условий для приема многочисленных паломников», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что «глава государства посетил мавзолей Первого Президента Ислама Каримова в мемориальном комплексе Хазрати Хизр».