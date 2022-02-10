Сеул, 10 февраля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В Южной Корее создана рабочая группа по вопросам демографической политики, которая призвана разрабатывать меры по решению таких проблем, как низкая рождаемость и быстрые темпы старения общества. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление вице-премьера, министра стратегии и финансов страны Хон Нам Ги.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Известно, что правительство страны создаёт рабочие группы по вопросам демографической политики с 2019 года.

Как отметил министр финансов, рабочая группа займётся разработкой мер по увеличению доли трудоспособного населения, подготовке к жизни в новых демографических условиях, решению проблем старения общества и сверхнизкой рождаемости.

Отмечается, что в текущем году правительство Южной Кореи намерено разработать и реализовать пакет мер по повышению уровня рождаемости, который будет включать в себя ежемесячное пособие для детей до одного года, увеличение размера пособия по уходу за детьми, предоставление бесплатного обучения в вузах детям из малообеспеченных семей и так далее.