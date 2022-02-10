Москва, 10 февраля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Ситуация в миграционной сфере на территории России остается спокойной. Об этом 10 февраля заявил депутат Государственной думы РФ Артем Кирьянов («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Рабочие мигранты

«Я бы определил ситуацию, как достаточно спокойную. Может это не совсем то, что хотелось услышать широкому кругу журналистов и политических деятелей, потому что я часто слышу очень жесткие высказывания, что у нас идет процесс, при котором размывается идентичность страны, ползучий захват приграничных территорий, какие-то формируются преступные сообщества по национальному признаку. На мой взгляд все эти утверждения далеки от истины», — сказал Кирьянов.

Парламентарий отметил, что мигранты не представляют угрозы для России. При этом иностранные граждане, решившие переселиться в Россию, ассимилируются.