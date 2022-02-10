Санкт-Петербург, , 16:12 — REGNUM В Санкт-Петербурге завершился прием заявок анкет выпускников, пожелавших сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ). В 2022 году ЕГЭ в Петербурге сдадут 39,2 тыс. выпускников этого года и прошлых лет. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе комитета по образованию.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

На ЕГЭ в 2022 году в Петербурге заявления подали 28 877 выпускников текущего года, 3311 обучающихся учреждений среднего профессионального образования (СПО), 6502 выпускников прошлых лет, 160 человек, не прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) в предыдущие годы и 17 обучающиеся 10-х классов. В том числе на участие в ЕГЭ зарегистрировано 409 человек с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.

«Для выпускников 11 классов в 2022 году экзамены будут проводиться в три периода: досрочного — с 21 марта по 18 апреля, основного — с 26 мая по 2 июля и дополнительного с 5 по 20 сентября», — добавили в ведомстве.

Отметим, что экзамен по русскому языку по-прежнему остается самым массовым. Его в заявлении указали почти 36 тыс. человек, 92% зарегистрировавшихся. В отличие от русского языка, остальные предметы участники ЕГЭ выбирали с учетом своих планов на поступление в вуз. Тройка лидеров практически не меняется: математика профильная (18 931 человек, 48,6%) и математика базовая (14 772 человека, 38%). Следом идет обществознание (14 274 человек, 36,6%)

Также в этом году среди самых популярных предметов оказалась информатика (7492 человека, 19,2%) — в отличие от предыдущего периода, когда на волне начала пандемии отмечался всплеск интереса юных петербуржцев к смежным с медициной дисциплинам, а именно — химии и биологии. Кроме того, популярными предметами по выбору остаются английский язык (7 193 человек, 18,5%) и биология (7054 человек, 18,1%).

Меньше всего участников ожидается на ЕГЭ по французскому (174 человека), испанскому (38 человек) и китайскому (30 человека) языках.

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