Москва, , 14:52 — REGNUM Казахстан в настоящее время уверенно и твёрдо стоит на ногах, несмотря на тяжёлые испытания января 2022 года. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал, без всякого преувеличения, жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны. Мы встречались с вами перед Новым годом, ничего не предвещало развитие таких событий. Но тем не менее ситуация восстановлена», — заявил Путин.

«Россия, как одна из стран ОДКБ, в соответствии со статьёй четвёртой подставила плечо Казахстану. Но главную роль, конечно сыграло руководство самого Казахстана, преданное своему делу, присяге и народу страны. Знаю, что придётся немало усилий приложить, чтобы восстановить всё, что потеряно в ходе этих событий. Но Казахстан тем не менее уверенно и твёрдо стоит на ногах», — указал он.