Горно-Алтайск, , 14:51 — REGNUM Прокуратура Республики Алтай организовала проверку по публикации в соцсетях о замерзающих студентах Горно-Алтайского техникума. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Батарея ИА REGNUM

Согласно публикации в инстаграме, опубликованной 9 февраля, учащимся приходится сидеть в кабинетах в верхней одежде.

«Первый курс в Горно-Алтайском экономическом техникуме, учатся в актовом зале с температурой +12, сидят в куртках и мёрзнут, дети регулярно болеют, а деньги платят родители регулярно», — написал автор.