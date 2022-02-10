Горно-Алтайск, 10 февраля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Прокуратура Республики Алтай организовала проверку по публикации в соцсетях о замерзающих студентах Горно-Алтайского техникума. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ИА REGNUM Батарея

Согласно публикации в инстаграме, опубликованной 9 февраля, учащимся приходится сидеть в кабинетах в верхней одежде.

«Первый курс в Горно-Алтайском экономическом техникуме, учатся в актовом зале с температурой +12, сидят в куртках и мёрзнут, дети регулярно болеют, а деньги платят родители регулярно», — написал автор.