Уфа, 10 февраля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. 12% сотрудников администрации главы Башкирии находятся на «больничном». Об этом 10 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь главы региона Диана Ихсанова.

Glavarb.ru Здание правительства Башкирии

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«12% сотрудников находятся на больничном в администрации Главы Башкортостана. Не все в связи с коронавирусной инфекцией, есть, к сожалению, и другие болезни. Я бы не сказала, что это большие цифры для такого эпидемиологического периода. Работа продолжается в штатном режиме, и объем задач меньше не становится», — сообщила Ихсанова.

Она также напомнила, что по поручению главы Башкирии Радия Хабирова все совещания были переведены в онлайн-режим.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в башкирском городе Туймазы строительство инфекционного госпиталя намерены завершить в конце февраля.