Москва, 10 февраля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Показатели роста ВВП России в 2021 можно было бы назвать феноменальными (они, действительно, являются рекордными за период с 2012 года), но только если не учитывать эффект низкой базы, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков.

Investprofit.info ВВП России

«Напомним, в начале 2021 года Росстат сообщал о падении ВВП России за предшествующий год на 3,1% (в дальнейшем эту цифру скорректировали до 2,7%). Большая часть заявленного роста приходится именно на восстановление экономики.

Также необходимо отметить, что в значительной степени увеличение показателя было обеспечено за счет стимулирования потребительского спроса за счет кредитования.

В 2021 году количество кредитов наличными впервые превысило планку в 2 млн рубдей (при среднем размере в 313 тыс. рублей). Общий размер займов, полученных российсикми гражданами в банках, составил более 14 трлн рублей.

Прирост этого показателя к 2020 году равен рекордным 33,5%. При этом на сегмент необеспеченного кредитования пришлось 6,9 трлн рублей. Во многом именно этим фактором объясняется ускорение инфляции.

Пока еще рано говорить о том, что Россия окончательно оправилась от экономического кризиса, порожденного пандемией коронавируса.

В настоящее время как никогда актуален вопрос о преодолении негативных последствий «лечения» больной экономики. Вряд ли стоит ожидать, что по итогам 2022 года ВВП РФ вырастет на сопоставимом уровне», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, рост российской экономики по итогам 2021 года составил 4,6%, говорится в опубликованном обзоре Минэкономразвития РФ.

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