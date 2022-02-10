Москва, 10 февраля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Казахстан в январе стал жертвой международных банд, заявил 10 февраля президент России Владимир Путин на встрече с главой республики Касым-Жомартом Токаевым.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал, без всякого преувеличения, жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что Казахстан уверенно, твердо стоит на ногах благодаря усилиям властей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранители Казахстана отправили под арест 792 человек, которых подозревают в грабежах и других преступлениях в ходе массовых беспорядков, произошедших в стране в начале января.

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