Бишкек, 10 февраля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Доходная часть бюджета столицы Киргизии в 2022 году прогнозируются на уровне 11 млрд 690 млн сомов (10 млрд 311 млн рублей). Об этом сообщили в Бишкекском городском парламенте.

Vmenkov Бишкек

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Столичные власти надеются, что за счёт поступления дополнительных налоговых и неналоговых платежей доходы городской казны увеличатся в сравнении с прошлогодними на 1 млрд 459 млн сомов (1 млрд 287 млн рублей) или на 14,3%.

Отмечается, что согласно прогнозам, расходная часть бюджета киргизской столицы также должна будет составить 11 млрд 690 млн сомов (10 млрд 311 млн рублей).

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