Бессоновский район, Пензенская область, 10 февраля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В селе Вазерки Бессоновского района Пензенской области частично сошла кровля в многоквартирном жилом доме барачного типа. Причиной инцидента стал обильный снегопад, из-за чего возросла нагрузка на конструкцию, сообщил об этом 10 февраля губернатор Олег Мельниченко и поручил оперативно решить возникшую проблему.

kristamonique Снегопад

В настоящее время в поврежденном доме восстанавливают электроснабжение, идет разбор старой кровли.

Главе администрации Бессоновского района Вячеславу Демичеву поручено в максимально сжатые сроки исправить ситуацию и провести ремонт.

«Имейте в виду, впереди снегопады. Снеговая нагрузка большая, по прогнозам Гидрометеоцентра, нас ждет еще много обильных снегопадов. Людям надо помочь», — отметил губернатор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области с 9 по 14 февраля для органов управления, а также системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций действует режим повышенной готовности.

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