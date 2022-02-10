Прага, 10 февраля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В то время как в Сенате Чехии обсуждаются поправки в так называемый «пандемический закон», на улицах Праги проходит массовая акция противников ужесточения антиковидного законодательства. Об этом сообщает«Чешское радио».

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В случае принятия предложенных поправок в «пандемический закон», власти получат возможность «при необходимости» ужесточать карантинные меры. В частности, возможно введение обязательно тестирования на COVID-19 предпринимателей, студентов, школьников и дошкольников, в дополнение к уже охваченным такими мерами категориям населения. Часть сенаторов выступает против новых ограничений, считая их антиконституционными. Кроме того, сенаторам не нравится обсуждение законов в режиме «законодательного кризиса».

Ещё в среду вечером в столицу Чехии из регионов прибыл многочисленный «конвой» противников «пандемического закона». Улица возле здания Сената и в историческом районе Кларов у моста Манеса заполнены протестующими.

Ранее, когда поправки в «пандемический закон» рассматривала нижняя палата парламента Чехии — Палата депутатов, — в Праге проходили аналогичные протесты, организованные инициативой Chcípl PES, созданной страдающими от антиковидных мер предпринимателями. Кроме обычных плакатов с лозунгами, протестующие несли в руках муляжи виселиц.

В среду, 9 февраля, чешский Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) также обвинил двух участников протестов против ковидных ограничений в поддержке и пропаганде терроризма. По утверждению правоохранителей, они призывали в социальных сетях к насилию в отношении политиков.

«Уголовное дело открыто в связи с публикацией видеороликов в соцсетях, где данные лица подстрекали к совершению террористических уголовно наказуемых действий в виде призывов к насильственным акциям против членов правительства Чешской Республики и обеих палат парламента», — сообщил пресс-секретарь NCOZ Ярослав Ибегей.

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 15 лет. В данный момент они остаются на свободе.