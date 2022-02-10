Ростов-на-Дону, , 14:47 — REGNUM В Ростовской области в течение трёх лет на метан планируется перевести 9,8 тыс. единиц транспорта. На эти цели предполагается направить почти 240 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Газовый баллон Иван Шилов © ИА REGNUM

«В период 2022—2024 нам предстоит дополнительно перевести на газомоторное топливо порядка 9830 единиц автотранспорта. Достичь этого результата мы планируем, в том числе, благодаря субсидиям. Еще одной стимулирующей мерой перехода на метан является освобождение автовладельцев от уплаты транспортного налога», — отметил заместитель донского губернатора — министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.

В 2021 году перевести на газ удалось только 1127 единиц транспорта. На эти цели сертифицированные пункты получили субсидии в размере 42,5 млн рублей.

Всего в Ростовской области зарегистрировано более 13 тыс. единиц транспортных средств на метане, из них 880 автобусов.

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